Jover es reunirà amb la direcció de l’empresa valenciana i veu factible iniciar el curs l’any que ve si hi ha feina conjunta

El Govern es reunirà amb el Centre Superior d’Hostaleria del Mediterrani per facilitar l’obertura de l’escola de Sant Julià de Lòria i iniciar els cursos l’any que ve. El ministre d’Educació, Èric Jover, va dir que veu factible la inauguració de les instal·lacions coincidint amb l’inici del curs 2018-2019, i va afirmar que “si els timings són els que haurien de ser no hi hauria d’haver cap problema perquè el setembre del 2018 s’estiguin impartint aquestes formacions”. “Em reuniré properament amb els responsables del centre per veure exactament com ens trobem i com ho podem agilitzar”, va narrar, tot afegint