FEDA donarà dos euros a l'Unicef per cada visitant al museu i al Camí Hidroelèctric

Actualitzada 01/08/2017 a les 06:45

Agències Andorra la Vella

Per quart any consecutiu, FEDA i l’Unicef col·laboraran per recaptar diners que es destinaran a defensar els drets de tots els nens del món. Sota el lema Visites solidàries en benefici de #TancaUnicef, FEDA donarà a l’ONG dos euros per cada persona que visiti el Museu de l’Electricitat i el Camí Hidroelèctric d’Engolasters durant els mesos d’agost i setembre. Segons la parapública, és l’època de l’any que hi ha un major nombre de visitants.

FEDA i l’Unicef uneixen esforços des de l’any 2014. A la campanya passada es van aconseguir recaptar prop de 4.100 euros. “Amb la recaptació de l’any passat nosaltres ja ens conformem”, va dir la directora d’Unicef Andorra, Marta Alberch. Amb tot, entre les dues entitats pretenen incrementar la recaptació gràcies a les guardioles que es distribuiran en diferents punts visibles de les instal·lacions de FEDA, un element que ja es va fer servir l’any passat. Aquesta vegada s’ha incrementat el nombre de guardioles. Una estarà situada al Museu de l’Electricitat i les altres dues a les oficines d’atenció al públic d’Encamp i del Prat de la Creu d’Andorra la Vella. També s’ha habilitat un espai a la pàgina web de FEDA per realitzar donatius a l’Unicef. La parapública també ha previst una jornada solidària per al mes de novembre en què té previst implicar-hi els empleats.