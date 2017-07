El Govern desestima les al·legacions de Viladomat i avala l’impacte mediambiental de l’obra a la pista de l’Avet

El Govern dona llum verd a la construcció de la plataforma esquiable al peu de la pista de l’Avet i d’un aparcament soterrat a Soldeu. El departament de Medi Ambient va analitzar ahir les al·legacions presentades per la família Viladomat al projecte després que divendres passat finalitzés el període d’exposició pública de la primera fase de l’obra. El resultat de l’informe d’impacte mediambiental, segons va confirmar ahir l’executiu, és favorable al projecte, ja que es conclou que “les al·legacions no han presentat cap element de judici per considerar que els treballs del projecte no siguin compatibles a nivell ambiental”.

D’aquesta manera,