Andorra i Espanya signen un protocol per al trasllat de persones amb malalties infeccioses d'alt risc

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, ha visitat avui Andorra, on ha estat rebuda pel ministre de Salut, Carles Alvarez. Els dos ministres han signat un protocol d’entesa relatiu al trasllat de persones diagnosticades amb malalties infeccioses d’alt risc per al seu tractament en centres mèdics especialitzats.



El ministre Carles Alvarez ha celebrat la bona col·laboració entre els dos estats en matèria sanitària, i ha destacat el benefici que suposarà el protocol per als pacients i també per evitar la propagació de malalties infeccioses. Per la seva part, Dolors Montserrat, que ha estat la primera ministra de Sanitat espanyola que ha fet una visita oficial a Andorra, ha explicat que amb aquest protocol s’amplia l’acord que ja existia entre ambdós països des del 2015 per al trasllat de persones diagnosticades de malaltia pel virus de l’Ebola. Així, s’amplia el ventall de malalties que poden ser tractades a Espanya a totes aquelles malalties infeccioses d’alt risc que requereixen condicions de seguretat i mesures de prevenció d’alt nivell.



Espanya disposa de serveis i equipaments preparats per assegurar una atenció adequada a les persones diagnosticades d’aquestes malalties, amb una xarxa d’hospitals per a l’atenció de malalties infeccioses d’alt risc formada per 25 hospitals a totes les Comunitats Autònomes. Els hospitals estan dotats d’unitats d’aïllament amb la infraestructura adequada i el personal capacitat.



Andorra no disposa de les especialitats mèdiques pròpies dels hospitals d’alta tecnologia amb capacitat d’aïllament i tractament de determinades patologies infeccioses. Per això, el protocol signat preveu el trasllat a Espanya per rebre atenció i tractament mèdic de qualsevol persona diagnosticada d’una malaltia altament infecciosa a Andorra, i de persones andorranes o residents al Principat que siguin diagnosticades a Espanya o en un país on no puguin ser tractades de la manera adequada.



Ambdós ministres han presidit una reunió bilateral sobre qüestions sanitàries, que s’emmarca en el Protocol d’Entesa i Amistat i de Cooperació General en què es reflecteixen les intenses relacions entre els dos estats i que va ser signat pel cap de Govern, Toni Martí, i pel president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, durant la visita oficial que va tenir lloc al gener del 2015.



Tal com ja va fer Rajoy, la ministra ha mostrat novament el suport d’Espanya al procés de negociació de l’acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea. “A Espanya estem convençuts que aquest acord beneficiaria no només Andorra i els milers d’espanyols que hi viuen, sinó a tots els europeus”, ha dit la ministra. Durant la visita de la ministra espanyola, les delegacions han passejat, a més, pel Camí Saludable dels Drets Humans que difon la Declaració Universal dels Drets Humans.