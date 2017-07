Un quilòmetre de retencions per sortir del país per la frontera del riu Runer

Actualitzada 31/07/2017 a les 06:56

A partir de dos quarts de sis de la tarda d’ahir es van produir retencions entre Sant Julià de Lòria i la frontera del riu Runer per sortir del país, segons va informar el servei de Mobilitat. Es va registrar fins a un quilòmetre de trànsit dens amb aturades abans d’arribar a la frontera hispanoandorrana. Des de Mobilitat van apuntar que la situació era “normal” en ser diumenge a la tarda i que s’estava lluny dels quatre quilòmetres de retencions que s’han pogut arribar a registrar. A partir del migdia es va començar a complicar el trànsit en moments puntuals al centre de Sant Julià de Lòria, on ahir s’acumulaven els vehicles que volien sortir del país després d’haver passat el cap de setmana i els ciutadans que volien gaudir dels actes de la festa major laurediana. Durant el matí no es van formar cues per entrar al país per la frontera del riu Runer i el trànsit per la frontera francoandorrana va ser fluid durant tot el dia.

