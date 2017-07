107.000 persones han vist enguany l’espectacle del Cirque du Soleil, que ahir va dur a terme l’última actuació

L’espectacle Scalada Stelar del Cirque du Soleil ha batut enguany la xifra rècord d’assistència des que la companyia canadenca va començar a actuar al Principat fa cinc anys. Enguany 107.000 espectadors han vist l’actuació, superant d’aquesta manera la xifra de les 105.059 persones que ho van fer l’any passat. L’última funció d’ahir –en total se n’han fet 22– va suposar, alhora, el tancament de la sèrie Scalada, i ara el Govern negocia amb la compa-nyia d’espectacles per tancar un acord per als pròxims dos anys.

“Estem molt contents perquè un any més hem superat la xifra d’espectadors. Semblava missió impossible”, va