La direcció es mostra “preocupada” perquè no sap si l’executiu impulsarà les titulacions

El Centre Superior d’Hostaleria del Mediterrani renunciarà al projecte que havia de dur a terme a Sant Julià si no es pot iniciar l’activitat l’any que ve. L’empresa amb seu a València havia d’obrir una escola d’hostaleria a les instal·lacions de l’edifici de Les Arades de l’avinguda Rocafort de Sant Julià, però l’arrencada encara no té data. El director de desenvolupament de l’empresa, Ángel Campillo, va explicar que el projecte “està parat” perquè el Govern encara no ha creat les titulacions oficials que han de servir per posar en marxa els cursos. El responsable de la companyia va assegurar que

#1 GDR

(31/07/17 06:41)