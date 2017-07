El Tribunal Superior justifica que el complement només afecta el cos penitenciari

El Tribunal Superior va desestimar el recurs d’apel·lació interposat per un treballador del cos de bombers que demanava que se li mantingués un complement salarial que se li atorgava quan treballava com a agent al centre penitenciari de la Comella. La resolució és ferma. D’aquesta manera, els magistrats ratifiquen la sentència en primera instància dictada per la secció administrativa del Tribunal de Batlles.

L’agent al·legava que la llei estableix que el complement que rebia tenia caràcter consolidable, és a dir, que el funcionari no el podia perdre si canviava de lloc de treball dins de l’administració, com ha succeït en el