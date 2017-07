Més de tres quilòmetres de retencions per entrar al país

Actualitzada 30/07/2017 a les 06:57

Redacció Andorra la Vella

La carretera d’entrada al país des de Catalunya (N-145) va registrar ahir al matí fins a tres quilòmetres de cua, segons va informar el servei de Mobilitat. També hi va haver fins a cinc quilòmetres de trànsit dens a l’altura de Sant Julià de Lòria que es van allargar fins al migdia. A partir de les quatre de la tarda també es van captar retencions entre Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella per accedir a la capital i a la resta de par­ròquies. Des de Mobilitat apunten que les cues d’ahir són normals durant un dissabte d’estiu, i més durant aquest cap de setmana, en el qual s’obre un nou període quinzenal de vacances. En la jornada d’ahir no es van registrar retencions de sortida del Principat pel riu Runer, a diferència de divendres al vespre, quan sí que hi va haver trànsit dens de fins a un quilòmetre.

Tampoc ahir no es va formar cua a l’entrada al país per la frontera francoandorrana.