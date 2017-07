Més de 100.000 espectadors al Cirque du Soleil Isabel Balagué amb la seva família en el moment de recollir el regal. Fernando Galindo

Actualitzada 30/07/2017 a les 06:55

Redacció Andorra la Vella

Més de 100.000 persones hauran vist l’espectacle d’Scalada Stelar del Cirque du Soleil d’enguany. En l’actuació de la companyia d’ahir es va arribar a aquesta fita. La guanyadora és Isabel Balagué i la seva família de Terrassa, que han vingut a Andorra a passar uns dies per gaudir de la natura. Com a obsequi han rebut un cap de setmana a Andorra per l’estiu de l’any vinent. Avui tindrà lloc l’última posada en escena.