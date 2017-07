Incertesa sobre les rondes itinerants a un mes de tancar el consolat francès

París avaluarà les necessitats dels residents gals al país abans de concretar-ne la freqüència

El futur després del tancament del consolat francès al Principat continua en certa mesura incert. La secció deixarà de ser operativa a partir de l’1 de setembre, i si bé es va anunciar la posada en marxa de rondes consulars perquè els residents francesos puguin continuar fent els seus tràmits en dies concrets, encara no s’ha detallat com es farà ni la freqüència amb la qual hi haurà aquest servei.

Segons Gabrielle Siry, que va ser candidata del Partit Socialista (PS) a les eleccions legislatives a la cinquena circumscripció dels francesos a l’estranger, que inclou Andorra, i que va rebre el