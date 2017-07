El volum de feina està creixent arran del canvi legislatiu, que els permet continuar dossiers en què la Batllia ja havia iniciat un embargament

Els tres saigs són operatius des del maig del 2016, i des de llavors fins al darrer mes de juny han tramitat al voltant de 7.500 expedients, un 80% per impagaments a les administracions. Treballen amb el Govern, la CASS, els comuns de Canillo i Encamp (properament s’incorporarà Sant Julià) i el servei de policia. I és aquest darrer el que suposa més feina. Aproximadament el 50% dels dossiers de tipus administratiu que han passat pels tres despatxos són per multes imposades per la policia i que l’infractor no havia pagat. El volum de feina ha crescut arran de la