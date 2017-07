Unicef Andorra presenta el balanç del 2016 amb activitats a l'Àfrica i l'Amèrica Llatina

Actualitzada 29/07/2017 a les 06:44

Redacció Andorra la Vella

Unicef Andorra va publicar ahir la memòria d’activitats de l’entitat durant l’any 2016. En la publicació es destaquen els resultats aconseguits als llocs on l’entitat duu a terme les seves accions com el Camerun, la República del Congo i la República Centreafricana. En el cas del Camerun, Unicef Andorra destaca que s’ha aconseguit que el 99% dels nadons de mares seropositives neixin lliures del virus VIH. A la República Centreafricana, l’ens col·labora en un programa d’atenció a 1.300 infants abans associats amb grups armats. A la República del Congo, Unicef Andorra explica que hi ha zones on el 71% dels infants no estan registrats i és per això que des de l’entitat han decidit realitzar campanyes de registre que han permès identificar, registrar i donar l’acta de naixement a milers de nens autòctons. Al Buthan, l’ens explica que han començat a col·laborar en un nou programa de millora de l’accés a l’educació per infants amb discapacitat. L’objectiu és també dotar les escoles amb serveis adaptats com ara rampes i banys. La plataforma també va col·laborar amb els afectats pel terratrèmol a l’Equador i la campanya d’emergència a Nigèria causada per la violència de Boko Haram i la desnutrició.