La rebaixa de les tarifes fa disminuir el nombre de clients que es podrien interessar en el servei

La rebaixa de les tarifes de telefonia en itinerància que va impulsar Andorra Telecom el juliol passat, ara fa un any, ha debilitat el projecte per oferir línies espanyoles als clients nacionals. Tot i així, la companyia treballa per fer realitat l’oferta i manté el compromís de poder vendre números espanyols als andorrans a partir de l’any que ve. Un nou servei que arribaria de la mà de la col·laboració amb MásMóvil, de la qual Andorra Telecom n’és accionista amb un 2,7% del capital. El principal hàndicap és que per les dimensions del país el nombre de clients nacionals és