Actualitzada 28/07/2017 a les 06:50

Redacció Andorra la Vella

El conseller liberal Ferran Costa va entrar ahir una pregunta escrita a Sindicatura per conèixer el cost que suposaria per a l’erari públic un hipotètic rescat per part de l’Estat de la concessió del Túnel d’Envalira. Costa creu que “ha arribat el moment” de posar sobre la taula les opcions de les quals disposa Govern per evitar continuar amb un greuge comparatiu per als residents i treballadors del Pas de la Casa.