L’associació presenta la denúncia a la Batllia i explica que un testimoni donarà la seva versió

L’associació Laika va presentar ahir la querella contra el presumpte maltractador del seu gos la setmana passada a Santa Coloma. El president de l’entitat, Josep Mas, acompanyat de l’advocat de Laika, va registrar ahir la denúncia a la Batllia. La querella no es presentarà finalment contra una persona anònima, ja que Laika ha aconseguit identificar el presumpte agressor del gos, que es troba recuperant-se de les ferides al veterinari i no es tem per la seva vida. Tanmateix, es demana que el dossier policial s’inclogui en el procés.

Després de formalitzar la denúncia, la Batllia l’haurà d’admetre a tràmit. Aleshores s’iniciaria