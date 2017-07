L'estudi nacional de riscos de la Uifand situa el sector bancari com el més amenaçat

Fiñana s’ha mostrat optimista amb el fet que Andorra superi la cinquena avaluació del Moneyval aquest mes de setembre

Actualitzada 28/07/2017 a les 13:59

La Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand) ha presentat aquest divendres l’estudi nacional de riscos, un document que deriva de les recomanacions que va fer el Moneyval perquè el país pugui superar amb èxit la cinquena avaluació, un tràmit al qual haurà de fer front el mes de setembre. Tal com ha destacat el cap de la unitat, Carles Fiñana, aquest estudi era “la primera” de sis recomanacions que són “fonamentals” (entre les 40 que fa fer l’organisme) i suposa la primera vegada que el país avalua els riscos en matèria de blanqueig de capitals i lluita contra el finançament del terrorisme. L’estudi conclou que el sector bancari és el que presenta més amenaces; és a dir, que està subjecte a més factors externs que poden incidir sobre el sistema. A més, assegura que la vulnerabilitat –la capacitat per fer-hi front per mitigar el risc–, és mitjana. En canvi, altres sectors com el joc presenten una amenaça “molt baixa”.



Arran d’aquest estudi s’ha elaborat un pla d’acció amb 51 mesures que s’hauran d’anar implementant en el futur i que afectaran els subjectes obligats. Fiñana ha defensat que Andorra ha fet un gran avenç, per exemple, pel que fa a la legislació en matèria de lluita contra el blanqueig i finançament del terrorisme i, ara, en base a l’estudi de diagnòstic que s’ha presentat els diferents actors implicats hauran d’implementar un seguit de mesures per continuar avançant en aquesta lluita. Precisament, i pel que fa al sector bancari, ha destacat que fa auditories anuals sobre blanqueig de capitals i finançament del terrorisme i que aquest any, a més, es va demanar a un banc en concret que en fes una de més extensa sobre aquest darrer apartat. Ara s’avaluarà si això ha de ser extensiu a la resta de bancs.



El responsable de la Uifand ha fet èmfasi en què l’estudi nacional de riscos és un document que fins ara “no existia” i que era una recomanació del Moneyval, no només per a Andorra sinó per a d’altres països, ja que abans de fer front als riscos cal conèixer-los. Aquest document serveix, per tant, per detectar “les falles del sistema i posar-hi remei” , segons Fiñana. En definitiva, no només fer una avaluació de les amenaces sinó “comprendre-les”.



Cal destacar que per a l’elaboració d’aquest document s’ha comptat amb la participació no només del sector bancari, sinó també de l’assegurador, de la gestió d’actius, del postal, dels venedors de cotxes i immobles i altres professionals com ara advocats, notaris o joiers, entre molts altres. Tal com s’ha esmentat, el sector bancari és el que presenta més amenaces, però cal destacar que l’advocacia és un sector que també es troba davant de molts riscos i, en canvi, sectors com el joc o el postal es troben davant riscos baixos.



El fet d’haver elaborat aquest document serà un dels eixos de l’informe que Andorra haurà de defensar al plenari del Moneyval el mes de setembre i, en cas de superar aquesta cinquena avaluació, serà el sisè país que ho fa. Arran de la feina feta, Fiñana espera uns “resultats satisfactoris” i ha recordat que no superar una avaluació és un “problema”, tot i que ha afegit que fins ara Andorra ha anat superant totes les avaluacions, la qual cosa representa “un missatge al món que les coses s’estan fent ben fetes”. A més, ha manifestat que des del 2012 el Principat ha fet front a un “procés de millora molt important”.