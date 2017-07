El Principat va registrar el segon mes de juny més càlid des de l'any 1950

Actualitzada 28/07/2017 a les 06:52

Redacció Andorra la Vella

El Principat va registrar aquest any el segon mes de juny més càlid des del 1950, quan es van començar a prendre mesures a la central hidroelèctrica de FEDA. En el butlletí climàtic mensual publicat ahir, l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) destaca que el passat mes de juny va destacar per les “anomalies càlides a tot el país”, sobretot al sud i per sota de la cota de 2.000 metres.

La temperatura mitjana va ser de 19 graus al fons de la vall i propera als 11 graus a cotes altes. Amb tot, el mes de juny més càlid continua sent el de l’any 2003. Enguany, però, sí que es va superar el nombre de dies consecutius amb temperatures superiors als 30 graus en un mes de juny. Concretament, això es va produir entre els dies 11 i 17, quan l’estació de la central hidroelèctrica de FEDA va registrar màximes entre els 30 i 32 graus. La temperatura més alta del mes, però, no es va assolir durant aquest interval, sinó que es va registrar el dia 23, amb 34,5 graus de màxima a la Borda Vidal.

Tot i registrar-se la màxima temperatura dos dies més tard, a partir del dia 21 de juny es va començar a produir un descens suau de les temperatures, especialment de les mínimes, provocat per un lleuger debilitament de les altes pressions que va afavorir el creixement de núvols. Pel que fa a les precipitacions, el butlletí de l’IEA destaca que el mes de juny va ser sec en conjunt, amb acumulacions totals al voltant dels 70 mm d’aigua, tot i que localment es van excedir els 100 mm a causa de les tempestes. La quantitat de pluja va ser lleugerament inferior si es compara amb el mes de juny d’altres anys. Les tempestes més intenses es van produir els dies 3, 15 i 20 de juny, totes amb activitat elèctrica i calamarsades.