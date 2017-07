El PS pregunta per l'atenció sanitària i els equipaments

Actualitzada 28/07/2017 a les 06:51

Redacció Andorra la Vella

La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS), Rosa Gili, va adreçar ahir 15 preguntes a Govern relacionades amb l’atenció sanitària i els equipaments de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. La consellera escaldenca demana a l’executiu que les respongui per escrit.

Gili pregunta pels protocols de seguiment de l’estat de salut d’una persona hospitalitzada i si existeixen protocols diferents per l’atenció pediàtrica. A més, la consellera socialdemòcrata pregunta si el centre hospitalari disposa d’equipaments pediàtrics per dur a terme analítiques. Gili també pregunta pel nombre de persones que s’han beneficiat d’altres equipaments de control de la glucèmia en malalts de diabetis. En pregunta el cost d’adquisició, quantes persones s’han vist beneficiades per les màquines i els costos de tractament.