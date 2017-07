Convocatòria oberta per optar als premis Innovació Educativa

Actualitzada 28/07/2017 a les 06:48

El Consell General va publicar un edicte per a la convocatòria i els plecs de bases relatius als premis Innovació Educativa Principat d’Andorra 2018. D’aquesta manera, es convoca la primera edició d’aquests guardons, amb una distinció de caràcter bianual que busca reconèixer docents i alumnes que destaquin per haver creat i aplicat eines innovadores en centres educatius nacionals i internacionals. La proposta va ser presentada el passat mes de juny pel síndic, Vicenç Mateu; el president de la comissió d’Educació, Ferran Costa, i Antònia Darnés, membre de l’associació de professionals de l’educació Gam21.



DUES DISTINCIONS

En total s’entregaran dos guardons: el premi Maria Geli, adreçat a professors d’alumnes de fins a 18 anys, i el premi Conec Andorra, per a alumnes de 12 a 18. La dotació del primer premi serà de 12.000 euros en la categoria internacional i de 3.000 en la nacional, i la del segon, de 1.500. Les candidatures per optar a guanyar els premis Innovació Educativa del Principat d’Andorra es podran presentar fins al pròxim 31 de maig del 2018 i està previst que els guardons es lliurin durant la tardor de l’any que ve.