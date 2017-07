La ubicació de l'heliport nacional a les Tresoles i les trajectòries d'enlairament estaran definides al setembre

El ministre Torres ha destacat que un altre dels projectes és el de la concessió de les línies de transport intern d'autobusos, en el marc del qual s'està fent un informe jurídic

L’equip multidisciplinar que treballa en el projecte del futur heliport nacional podrà tenir definit a “principis o mitjans de setembre” la ubicació exacta de la infraestructura en la unitat d’actuació en què està prevista, així com les trajectòries d’enlairament i la vialitat de la zona. Així ho ha posat en relleu el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, que ha afegit que es continua treballant de manera “intensa” per a la materialització de la infraestructura, amb l’elaboració de diferents estudis entre els quals el d’impacte acústic.



Quant a la viabilitat d’aquesta instal·lació i els estudis que s’han demanat des de l’oposició, el ministre ha remarcat que no estaran al setembre ja que són coses “que demanen feina” però ha defensat que es tracta d’una infraestructura “necessària” per al país i ha recordat que a l’anterior concurs que es va fer l’empresa que volia gestionar l’heliport fins i tot es feia càrrec de les obres, amb la qual cosa, ha conclòs, això demostra que l’heliport no ha de suposar “cap dèficit per a l’estat”. És més, s’ha mostrat convençut que hi haurà empreses interessades en operar-hi.



Aeroport de la Seu

De manera paral·lela, des de l’executiu treballen perquè hi hagi companyies que puguin operar a l’aeroport de la Seu i portin turistes al Principat. Precisament, Torres ha destacat que la setmana vinent tenen prevista una trobada amb una companyia que vindrà a exposar un “projecte per explotar” alguna línia la temporada vinent “si s’habilita l’operativa amb GPS”.



Torres ha defensat les infraestructures de transport com l’heliport i s’ha referit també a l’estació nacional d’autobusos, on hi ha previstes millores per a la càrrega i descàrrega de viatgers. I quant a les línies de transport, un projecte que ara passa a mans del ministre Gilbert Saboya, Torres ha destacat que estan pendents d’un últim informe jurídic per poder-les adjudicar. I, pel que fa a la línia que uneix la Seu d’Urgell i Andorra, i que de moment no para a l’estació nacional, el ministre ha reiterat que ell considera que “l’objectiu és que sí que hi pari” però ha afegit que es treballa per redissenyar el trajecte sense que suposi un perjudici per als usuaris i ha recordat, també, la voluntat que les línies de transport intern uneixin l’estació amb els diferents punts del país.



Plataforma de Soldeu

A l’últim, i pel que fa a la construcció de la plataforma de Soldeu, des del Medi Ambient s’ha posat en relleu que el termini per fer-hi al·legacions acaba aquest divendres i que si n’hi ha s'hauran de resoldre. En cas contrari, l’informe corresponent es podria emetre la setmana vinent.