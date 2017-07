Els partits consideren que el Govern ha tingut prou temps per plantejar mesures importants per solucionar les disfucions

Els partits de l’oposició celebren que després de sis anys amb la reforma de l’administració sobre la taula, el Govern de DA encari el tram final, però avisen que només la donaran per bona si contempla una transformació profunda de l’administració per solucionar les disfuncions que denuncien que hi ha actualment. Les diferents formacions consideren que l’executiu ha tingut prou temps per elaborar una reforma que ha de ser ambiciosa, però alerten que el procés encara no ha conclòs i que el tràmit parlamentari de la llei es podria allargar fins a final de legislatura. Des del principal partit de