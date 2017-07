Espic assoleix els mateixos ingressos en els primers cinc mesos d'enguany que en tot el 2016

L’empresa va començar a funcionar donant suport a tres empreses i ara ja n'està acollint deu, la meitat de les quals són estrangeres

Gairebé un any i mig després de començar a rebre les primers trucades, Espic ja ha superat les expectatives inicials que els mateixos propietaris s’havien posat a dos any vista. El ‘contact center’ va començar a funcionar donant suport a tres empreses i ara ja n’està acollint deu, la meitat de les quals són estrangeres. El febrer del 2016 es va posar en marxa i fruit d’aquest increment de clients també ha vist augmentada la facturació. Mentre que l’any passat va fregar els 600.000 euros, durant els cinc primers mesos del 2017 ja ha aconseguit superar aquesta xifra. Segons explica el director d’Espic, Joan Foix, l’objectiu és arribar a 1,5 milions de facturació en acabar aquest segon any. De fet, el 2016 el balanç ja va ser positiu.



Espic, que dona servei telefònic d’atenció al client, suport tècnic i d’emissió de telemàrqueting, també ha ampliat la plantilla de treballadors, que passa dels 28 inicials als 60 actuals, a causa de l’increment d’empreses que acull. El director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, ha destacat que “és molt important exportar el coneixement i el saber fer d’Andorra a l’exterior”. Nadal també ha apuntat que Espic “és un projecte clarament d’èxit i consolidat”. A més, Espic ha hagut d’ampliar l’espai físic que ocupa a l’edifici Els Arcs de la Massana, i d'una planta ha passat a dues.



De les cinc empreses estrangeres que ja tenen contractat el servei telefònic amb Espic en destaca D-Link. En aquest sentit, hi ha un equip de setze persones dedicades a agafar les trucades dels clients que fan a aquesta empresa des de França, el Regne Unit, Portugal, Espanya, i Itàlia. Pel que fa al servei de telemàrqueting –trucar al client per oferir productes–, actualment s’ofereix el servei a MásMóvil. L’atenció telefònica nacional s’estén a Vall Banc, Caldea o Automòbils Pyrénées. Aquesta diversitat d’empreses i de països fa indicar a Foix que el valor afegit d’Espic és la diversitat lingüística amb la qual es dona el servei.



L’empresa de servei tècnic és fruit de l’aliança d’Andorra Telecom i de l’empresa espanyola MST Holding (Medios i Servicios Telemáticos, SA). Aquesta acció va formar part del procés de diversificació econòmica arran del canvi d’estatuts i de funcionament de l’empresa de telecomunicacions andorrana.