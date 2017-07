Els microproductors agrícoles i artesans agrupats sota la marca d'Andorra ja arriben a la vintena

La ministra d'Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha explicat que encara no s'ha "tocat sostre" i que la xifra de microproductors pot anar augmentant els propers anys

L'any 2012 es van començar a promocionar de manera conjunta, a fires i esdeveniments, les microproduccions agrícoles i artesanes d'Andorra. Van començar sent cinc productes, i cinc anys després ja són una vintena. Es tracta de propostes que també contribueixen a configurar la "identitat del país", tal com ha destacat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó. Entremig d'aquests cinc anys, s'ha creat una marca col·lectiva i una imatge corporativa conjunta, sota el concepte de 'producte d'alçada'. El darrer pas s'ha donat a conèixer aquest dijous al migdia en el marc de l'entrega de premis del concurs nacional de prats florits. Es tracta d'un catàleg que engloba la vintena de microproduccions autòctones, amb embotits, melmelades, vins, carns o licors, entre d'altres propostes. Hi ha un parell de microproductors que s'hi podrien afegir properament, fet que demostra que no s'ha tocat sostre i que la voluntat és que el catàleg s'hagi d'ampliar cada any. Actualment "hi ha molta creativitat" dins l'àmbit alimentari però també en d'altres, com el dels cosmètics, ha destacat la ministra.



Del catàleg se n'han editat 3.500 exemplars, però també hi haurà l'edició en línia en diferents idiomes. "No deixa de ser un aparador, una excusa per fer d'altres activitats per promocionar els productes autòctons", ha destacat el director d'Agricultura, Landri Riba, durant la presentació.



Un dels passos fets per contribuir a aquesta promoció, i també per fer augmentar la xifra de la vintena de productors adherits sota la marca, s'ha creat un grup de treball interdepartamental, on hi forma part Agricultura, però també Sanitat, la Duana, l'Oficina de Marques o Comerç. Sovint "són persones que estan soles a l'empresa" i ho han de fer tot, des de la producció fins a la comercialització i la gestió administrativa. A ells se'ls vol facilitar els tràmits administratius, com les exportacions de Duana, controls de qualitat o registres sanitaris.



La presentació del catàleg i l'entrega de premis del concurs de prats florits (on els guanyadors han rebut una panera amb productes autòctons) s'ha fet a la Biblioteca Nacional. El motiu era presentar un cicle de xerrades que començarà aquesta tardor i que porten per títol 'Producte local, producte de tots'. Comptarà amb la participació dels productors andorrans i es combinarà amb una selecció de publicacions de la Biblioteca Nacional, relacionades amb el producte presentat.



Les microproduccions, exemple de diversificació per a Europa

A la presentació del catàleg hi ha estat present el president de l'Associació de Pagesos i Ramaders (APRA), Xavier Coma, que ha plantejat la importància de "donar valor als productes autòctons" i "consolidar la marca Andorra", sobretot "en els temps que corren", tenint en compte l'acord d'associació que s'està negociant amb Europa i que, durant els propers vint anys, s'encamina a anar buscant fórmules per reduir la dependència del tabac dins del sector.

"S'han de diversificar les explotacions agrícoles" cap a projectes com la carn d'Andorra o les petites produccions, ha afegit Calvó. Caldrà treballar les estratègies de diversificació perquè així ho requereix la mateixa Unió Europea, que accepta la transitorietat de vint anys per al tabac però que durant aquest període en farà seguiment. Ara el Govern està treballant en aquestes possibles modalitats de seguiment, per fer la proposta a la UE al setembre amb la voluntat "de tancar-ho a la tardor".