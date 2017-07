El Govern retira la custòdia del gos agredit a Santa Coloma

Ho fa de manera provisional, fins que el cas es resolgui per la via judicial

El departament d’Agricultura retirarà de manera provisional la custòdia del gos agredit presumptament pel seu propietari dimecres passat a Santa Coloma. Fonts del Govern expliquen que el departament ha obert un expedient per sancionar el propietari per la via administrativa si s’acaben demostrant els fets. L’expedient, però, està ara aturat fins que el cas no es resolgui judicialment, i fins que el Tribunal no emeti una futura sentència el departament no podrà donar continuïtat al cas.

Ara bé, el fet d’obrir aquest expedient administratiu ja permet al Govern retirar l’animal de la custòdia del seu propietari. Si la resolució de l’expedient

#1 I ara que? Gossera?

(27/07/17 07:37)