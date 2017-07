Crèdit Andorrà posa en marxa un servei perquè el client faci inversions

Es tracta d’una plataforma integrada al portal e-Crèdit que permet als usuaris invertir en renda variable i fons d’inversió de manera "fàcil, visual i intuïtiva"

Crèdit Andorrà amplia els seus serveis de banca en línia amb el llançament de Crèdit Broker, un portal de gestió d’inversions. Tal com expliquen des de l'entitat, es tracta d’una plataforma integrada al portal e-Crèdit que permet als usuaris invertir en renda variable i fons d’inversió de manera "fàcil, visual i intuïtiva".



El nou portal Crèdit Broker recull informació de més de 500 valors de mercats tant espanyols, europeus com americans i permet operar des de qualsevol dispositiu, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. El sistema de gestió d’inversions ofereix noves funcionalitats, com informació especialitzada d’anàlisi tècnic dels valors, una secció on guardar les llistes de valors i fons preferits tant nacionals com internacionals per poder fer-ne un millor seguiment, així com la possibilitat de realitzar ordres avançades (simples, limitades o vendes amb 'stop loss', entre d'altres).



Segons indiquen des de Crèdit Andorrà, a través d'aquesta nova eina l’usuari pot tenir un "control global" de la seva inversió des de la banca en línia e-Crèdit, tant de la pròpia cartera des de l’opció 'La meva cartera', com dels mercats financers amb aquesta nova eina. Des de l'entitat bancària recorden que estan immersos en un procés de transformació digital amb la finalitat "d’innovar en serveis, canals i personalització de la gestió" i aquesta nova eina s'emmarca en aquest objectiu.