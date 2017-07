Descarrega presentarà l’avantprojecte de llei als grups parlamentaris la primera setmana de mes i després ho farà amb el personal i els sindicats

El Govern tindrà enllestida la reforma de la llei de la funció pública al setembre. El ministeri de la Funció Pública i la Reforma de l’Administració que lidera Eva Descarrega està ultimant la redacció de l’avantprojecte de llei per modificar la normativa vigent i el presentarà als grups parlamentaris la primera setmana de setembre per tal de presentar-los les línies estratègiques de la reforma. Així ho va anunciar la ministra, la qual va assegurar al Diari que també durant el setembre es presentaran els canvis als 33 departaments de l’administració pública i als sindicats per tal d’“informar tot el personal