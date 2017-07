Actualitzada 26/07/2017 a les 06:44

Els treballs per millorar la seguretat a la carretera C-14 en el tram conegut com els Tres Ponts, entre Organyà i Montant de Tost, han arribat a la seva fi. Les xarxes instal·lades per evitar despreniments en dies de pluja se sumen a les que ja s’havien instal·lat en fases anteriors però que no eren suficients per evitar la caiguda de roques en aquest tram de muntanya.