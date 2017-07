El PS pregunta per l'atenció que es fa als menors en risc d'exclusió social

Actualitzada 26/07/2017 a les 06:46

La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS), Rosa Gili, va emetre ahir una sèrie de preguntes al Govern sobre el funcionament, els mitjans i els protocols a l’hora d’atendre els joves, adolescents i menors en situació de risc. La parlamentària va apuntar que es tracta d’un àmbit en el qual cada cop hi ha més necessitats i que, per tant, considera important saber si s’està oferint el servei adequat. Gili va posar en relleu “l’augment més que considerable de famílies amb problemes socials”, i va remarcar que cal una “intervenció d’ajuda i d’assistència el més ràpida, precoç i eficient possible”. La consellera general també demana que el Govern informi del nombre de joves, adolescents i infants atesos pels serveis socials els últims tres anys i durant el primer semestre del 2017. L’executiu haurà de respondre per escrit a les preguntes formulades per la política escaldenca.

Per altra banda, pel que fa als pisos socials per a adolescents en risc, Aurembiaix Semis, cap d’àrea de Suport als Joves tutelats i extutelats, va informar que dos dels nou nois que vivien als immobles ja s’han emancipat.