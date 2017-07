El Centre Integral Oncològic podria encabir-se al futur edifici de la sala de vetlles d'Escaldes

Toni Martí ha reconegut que "la radioteràpia és una de les prioritats d'aquest Govern"

La futura sala de vetlles d'Escaldes-Engordany podria encabir el Centre Integral Oncològic que l'executiu planteja crear. Aquesta és una de les possibilitats que ha manifestat avui al migdia el cap de Govern, Toni Martí, durant la celebració de la festivitat de Santa Anna en el darrer dia de festa major d'Escaldes-Engordany.



Martí ha valorat la futura infraestructura, que s'ubicarà a la zona propera a la clínica de Nostra Senyora de Meritxell, com una possible destinació per a aquest servei, ja que "cal optimitzar recursos", ha remarcat. Tot i això, el cap de l'executiu també ha posat en relleu que "s'estan treballant diverses fórmules, tot i que és una voluntat que es farà realitat", atès que "volíem honorar un compromís que legítimament molts ciutadans d'Escaldes-Engordany reclamen".



Pel que fa a la radioteràpia, el mandatari ha defensat la creació d'un concurs públic que permeti encabir-se en l'estructura funcional del SAAS, per garantir la instal·lació d'un institut oncològic, així com màquines de radioteràpia, atès que "és la manera més neutra i pragmàtica per fer alguna cosa més que un institut oncològic". Martí ha reconegut que "la radioteràpia és una de les prioritats d'aquest Govern" i, per aquest motiu, "ara és el moment de fer-ho i ens devem a la gent".



Tot i això, el mandatari ha admès que encara hi haurà gent que hagi de desplaçar-se a altres indrets per gaudir d'aquest servei, ja que encara es desconeix quin tipus de màquina s'instal·larà al país. Malgrat aquest aspecte, un dels principals objectius de l'executiu és reduir aquests viatges oferint el servei al Principat, ja que "és una qüestió de sobirania", ha remarcat Martí.



Per la seva banda, el mandatari ha explicat que no tem per la dimissió del director general del SAAS, arran de les tensions generades entre l'organisme i el ministeri de Salut pel que fa a la radioteràpia. En aquest sentit, Martí ha ressaltat que Joan Martínez Benazet (director assistencial) i Josep Maria Piqué (director general) "han de liderar la reforma sanitària pel que fa al SAAS".



La sala de vetlles abans de finalitzar la legislatura

El cap de Govern ha confirmat que, abans de tancar la legislatura, les obres de la nova sala de vetlles ja s'hauran iniciat i, fins i tot, s'inclourà una partida pressupostària el 2018, mitjançant transferències al SAAS, per engegar el projecte a una zona propera a la clínica de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. En aquest aspecte, Martí ha recalcat que s'està treballant en un conveni a tres bandes, entre el Govern, el SAAS i el comú d'Escaldes-Engordany, per tal d'establir les bases de la infraestructura.



Una sala de vetlles que pagarà el comú d'Escaldes-Engordany seguint els criteris de competències ja establerts i mancomunada, una especificació que ha inclòs Martí a l'hora de definir la nova infraestructura ja que, tot i estar a territori escaldenc, està previst que faci servei a altres parròquies. Tot i això, el cap de Govern ha manifestat que, d'aquesta manera, "s'honorarà un compromís que legítimament molts ciutadans d'Escaldes-Engordany reclamen".



En la mateixa línia que Martí, la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Trini Marín, ha explicat que amb la consecució d'aquest projecte s'acompleix una de les peticions de la ciutadania de la parròquia, que ara fa un temps va fer arribar una carta amb més de 600 signatures, per tal de reinstaurar la sala de vetlles. Malgrat no donar terminis, Marín ha manifestat que "l'any vinent o abans de finalitzar el mandat ja serà una realitat".

