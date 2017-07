El Govern ha creat un equip de treball mixt per dissenyar el plec de bases

El Govern ha accelerat el procés perquè els projectes d’inversió estrangera relacionats amb el camp de la salut s’instal·lin al país. És per això que l’executiu ha creat un grup de treball que s’ocuparà de dissenyar el plec de bases del concurs públic per oferir un servei integral d’oncologia al país de la mà de centres de prestigi i referència internacional.

El concurs inclourà, segons va poder saber el Diari, la inversió en maquinària per fer tractaments de radiologia contra el càncer a Andorra. Aquest fet facilita l’arribada de l’Institut Oncològic Baselga, un organisme que ja s’ha interessat per assentar-se al