Nevasa aprova un pressupost un 20% inferior que la temporada passada

El consell d'administració de la societat també dona llum verd als preus dels majoristes per funcionar amb normalitat durant l'hivern

Actualitzada 25/07/2017 a les 16:52

El consell d'administració de Nevasa va aprovar ahir el pressupost per a la temporada 2017-2018, el primer des que es va acordar l'inici del procés de dissolució de la societat, que culminarà al maig del 2019. Els comptes aprovats van en la línia de la proposta feta pel triumvirat que des de principis de juliol gestiona el dia a dia de Nevasa, format pel seu director general, Alfonso Torreño, Carl de Smedt per part de Saetde i David Hidalgo per part d'Ensisa.



Així, es tracta d'un pressupost un 20% inferior al de la temporada passada, "suficient per assolir les xifres de mercat que s'han fixat com a objectiu però que optimitza la despesa de marca", segons han indicat fonts pròximes a la direcció de Nevasa, ja que asseguren que no té sentit continuar invertint en la promoció de la marca conjunta quan el seu futur és incert.



Les partides que Saetde i Ensisa deixen de posar en el pressupost conjunt, que no arriben a mig milió d'euros cadascuna, serviran per potenciar les seves respectives marques, Pas de la Casa-Grau Roig i Soldeu El Tarter. Però, tal com marquen els estatuts, el forfet de Grandvalira l'ha de seguir comercialitzant Nevasa, de manera que l'objectiu fixat és que, almenys durant la temporada d'hivern vinent, es continuï funcionant sense canvis, amb una central de reserves única i evitant en tot moment que el client en surti perjudicat, amb l'objectiu de tornar a fer una bona temporada d'esquí. També es garanteixen els llocs de treball, ja que les fonts consultades han assegurat que la plantilla fixa es manté, i només hi haurà un petit ajustament en la plantilla de temporada.



Així doncs, les marques de les societats mare aniran "guanyant protagonisme", però el procés es vol fer "d'una manera ordenada". Les fonts consultades també han reconegut que, per tant, és normal que tant Saetde com Ensisa vulguin vendre els seus serveis per separat, sempre que no comercialitzin forfets. Tot i que encara no s'ha acordat quin futur li espera a la marca Grandvalira, un dels escenaris "raonables" que es plantegen és el model del primer any de Grandvalira, similar al que tenen les estacions franceses de Tignes i Val d'Isère, amb dues marques fortes que també comercialitzen un domini conjunt, Space Killy.