Laika denuncia la impunitat en el maltractament d'animals

L’entitat presenta avui la querella contra el presumpte agressor del seu gos

L’associació protectora d’animals Laika presentarà avui la querella contra el presumpte agressor del seu gos a Santa Coloma per acabar amb “la impunitat” dels maltractadors d’animals. El president de Laika, Josep Mas, va dir ahir que estan “farts dels casos de maltractament d’animals i que no passi res”.

Mas va declarar que demanaran la confiscació del gos, que es troba recuperant-se al veterinari de les ferides provocades en ser atropellat per un cotxe quan, presumptament, intentava escapar del seu agressor. L’animal es recupera de les lesions al veterinari i no es tem per la seva vida. També exigiran que el segon