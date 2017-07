El cap d'Estat portuguès visitarà el Principat durant el mes de setembre

Actualitzada 25/07/2017 a les 06:57

El president de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, visitarà el Principat els pròxims 7 i 8 de setembre, coincidint amb la celebració del Dia de Meritxell. El cap d’Estat portuguès ha acceptat la invitació que li va fer Toni Martí el passat mes de setembre durant la visita del cap de Govern a les localitats lusitanes de Ponte de Lima i Viana do Castelo.

El dijous 7 de setembre, el president portuguès serà rebut per les màximes autoritats andorranes a Casa de la Vall, al Govern d’Andorra, al comú de la capital i al Palau Episcopal. El divendres 8 de setembre, Marcelo Rebelo de Sousa participarà en els actes previstos per a la celebració del Dia de Meritxell al Santuari Basílica a Canillo. Durant la tarda està previst que assisteixi a diversos actes amb membres de la comunitat portuguesa.

Marcelo Rebelo de Sousa, de 68 anys, va ser secretari d’Estat de la Presidència del consell de ministres i va ser titular de la cartera d’Afers Parlamentaris. Va ser un dels fundadors de la formació de centredreta Partit Popular Democràtic i va ser el vicepresident del Partit Popular Europeu. A més, va ser el fundador dels diaris portuguesos Expresso i Semanario.