Se li imputa un presumpte delicte contra el medi ambient perquè no estava justificat que hagués d’abatre l’animal i s’hauria precipitat

La policia va detenir ahir l’exguarda que va abatre amb dos trets el 14 de juny passat un os que es va escapar del tancat del parc d’animals de Naturlandia, segons ha pogut saber el Diari. És el resultat de les investigacions que ha dut a terme el cos d’ordre al voltant de l’afer un cop va tenir l’informe dels banders a principis de mes. Després de prendre declaració a set persones relacionades amb el parc juntament amb les investigacions sobre el terreny, la policia ha arribat a la conclusió que no hi ha motius suficients per justificar haver matat

