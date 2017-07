Demanda de la CASS pels deutes prescrits a la Batllia

El consell d'administració de la CASS ha aprovat iniciar el procediment per presentar una demanda de responsabilitat administrativa contra el Consell Superior de la Justícia

El consell d'administració de la CASS ha anunciat avui mitjançant un comunicat que ha acordat inciar el procediment per presentar una demanda de responsabilitat administrativa contra el Consell Superior de la Justícia pels deutes que han prescrit judicialment. Segons s'exposa en el comunicat, es considera que la manca d'activitat de la Batllia ha suposat un perjudici per a la CASS alhora de relcamar els deutes que es troben prescrits.



D'altra banda, el consell d'administració també ha aprovat les simulacions realitzades pels actuaris d'Actense, que serviran de base per realitzar propostes per millorar la sostenibilitat del sistema de pensions de jubilació. Aquestes propostes seran trameses a Govern durant el mes de setembre. A més, també s'han aprovat millores a l'àrea de control administratiu.