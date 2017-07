Actualitzada 25/07/2017 a les 06:56

Quatre dotacions dels bombers van desplaçar-se ahir al vespre a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell per un avís de fum a la bugaderia. L’incident va ser provocat per la resistència d’una assecadora però no es va haver d’evacuar ningú. Els serveis de seguretat van actuar abans de l’arribada dels bombers.