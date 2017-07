Andorra Telecom ofereix vuit números de telèfon per ajudar entitats socials a recaptar fons

Actualitzada 25/07/2017 a les 06:57

Redacció Andorra la Vella

Andorra Telecom va presentar ahir el projecte SMS Social, mitjançant el qual posa a disposició de les entitats socials del país vuit números de telèfon de tres dígits per tal que puguin recaptar fons per causes solidàries promovent l’enviament de missatges de text. La responsable de Responsabilitat Social Corporativa de la societat, Inés Martí, va explicar que hi ha una vintena d’entitats que es podrien beneficiar d’aquesta eina, de manera que seleccionaran els projectes tenint en compte la seva rellevància i impacte, viabilitat, eficiència i eficàcia.

Els números s’adjudicaran a vuit entitats per un període d’un any, durant el qual el cost dels missatges SMS –tots ells d’un euro– es destinaran íntegrament a l’entitat beneficiària. Andorra Telecom ha posat a disposició el rang de números d’entre el 601 i el 609, excepte el 606, que ja està adjudicat des de fa anys a Unicef. Les entitats interessades –que han d’estar registrades al Govern– han de fer la sol·licitud abans del 29 de setembre.