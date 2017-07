Actualitzada 24/07/2017 a les 06:58

Un dels voluntaris de la funció del Cirque du Soleil va ser agredit divendres al vespre per un turista francès, després d’advertir-li que s’havia assegut a un lloc que no li corresponia, han confirmat fonts de la Policia. L’agressor, que no va arribar a ser identificat, va clavar un cop de puny al voluntari. La víctima ha descartat denunciar, segons s’ha indicat des d’Andorra Turisme.