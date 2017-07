nseller subratlla que l’Explòria pretén convertir la parròquia, que “no té pistes ni grans botigues”, en referent de les fires

El comú de Sant Julià de Lòria treballa per atraure més fires temàtiques a través de la marca Explòria, el projecte que neix per aglutinar totes les fires que es facin a partir d’ara a la parròquia i que es crea amb l’objectiu de convertir Sant Julià en el referent dels esdeveniments firals a Andor­ra. El conseller menor, Joan Vidal, explica que, a banda de la programació anunciada del proper novembre, s’estudia fer un altre període de fires temàtiques el mes de maig del 2018. Vidal assegura que busquen potenciar “les fires temàtiques perquè hi vinguin la gent del país