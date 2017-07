S'obre el termini perquè empreses optin al guardó per la igualtat de gènere

S’han previst quatre categories de premi segons si els candidats són micro, petits, mitjans o grans

El ministeri d’Afers Socials ha convocat un concurs per premiar la igualtat de gènere a les empreses. La setmana passada es va obrir el termini perquè les empreses compromeses amb la promoció de la cultura de la igualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral optin a aconseguir un guardó que s’ha batejat com a Olympe de Gouges en honor a una activista feminista francesa del segle XVIII. Els empresaris que vulguin concursar tenen de temps fins al 31 d’agost per presentar les sol·licituds i fins al 31 de desembre per presentar els plans d’igualtat amb les accions que desenvolupa