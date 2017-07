La UE vol fer un seguiment de l'economia d'Andorra durant els 20 anys de transitorietat per al tabac

Ara el Govern ha de treballar en una contraproposta que presentarà a la propera reunió el 9 d'octubre a Brussel·les, explicant de quina manera es pot fer el seguiment

Actualitzada 24/07/2017 a les 17:01

La reunió pel pacte d'Estat que ha tingut lloc avui al matí a l'edifici administratiu del Govern, amb presència de diversos agents econòmics i socials del país, ha estat la primera en què Maria Ubach ha exercit com a ministra d'Afers Exteriors, després de jurar el càrrec la setmana passada en substitució de Gilbert Saboya (ara ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació, i també present a la reunió). La trobada és la darrera abans de les vacances i ha servit per explicar el projecte sobre els capítols de l'1 al 24 de la lliure circulació de mercaderies que es vol portar al setembre a Brussel·les en el marc de les negociacions per l'acord d'associació. El més destacat d'aquest projecte fa referència a capítol 24, el del tabac, on el Govern es farà fort per demanar un període transitori de vint anys per mantenir els privilegis que consten a l'acord duaner. En principi, Europa veu amb bons ulls aquesta demanda, tot i que a canvi demana fer un seguiment de com el país treballa per diversificar la seva economia i allunyar-se de la dependència que genera el sector tabaquer (el 25% dels ingressos de l'Estat).



És a dir, la UE vol interacció, que no sigui donar un marge de vint anys, i llavors tornar-ne a parlar, han exposat fonts presents a la reunió. I el que també ha demanat, i així ho haurà de presentar el Govern en la propera reunió davant la Comissió Europea, fixada pel 9 d'octubre, és una "contraproposta" per exposar què oferirà Andorra, com treballarà la seva economia durant aquests vint anys, i quines seran les pautes per dur-ho a terme. El que vol assegurar-se Brussel·les, per tant, és que el país faci passos per diversificar i buscar alternatives al tabac. Aquesta seria la condició per acceptar un període de transitorietat tan llarg.



Precisament a la llargada del període s'ha referit el secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), Gabriel Ubach. El tabac "és un producte amb data de caducitat" i, per tant, aquests vint anys "són molts". El que caldria, alineant-se amb el que exigeix la UE, són més propostes per "diversificar l'economia" del país i potenciar "l'economia productiva", afavorint així petites i mitjanes empreses, ha manifestat. Tancar-se a defensar el tabac "és un error", ha afegit. Per tot plegat, des del Govern s'hauria de potenciar la resta de mercaderies incloses entre els capítols 1 i 23, i ajudar al seu desenvolupament. "Tenim sectors que poden donar resultats molt bons per a l'economia andorrana" i que de retruc permetrien "recuperar poder adquisitiu entre la petita i mitjana empresa", ha considerat.



Un cop es tanquin les negociacions per la lliure circulació de mercaderies s'iniciaran les que fan referència a la lliure circulació de serveis. Un punt també bàsic, ja que servirà per afavorir que les empreses tinguin més facilitats per oferir els seus serveis fora d'Andorra, ha destacat Ubach.

