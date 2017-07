L’arribada de la companyia espanyola al Principat ve de la mà del ciclista de l’Estat veí i resident Ángel Vicioso

El centre de podologia Podoactiva ja té data d’obertura: l’1 d’agost. Es tracta d’una de les firmes de prestigi que ha aprofitat l’obertura al capital estranger per instal·lar-se al país. La clínica està situada al carrer Esteve Albert d’Escaldes i compta amb un local de 200 metres quadrats on treballaran tant professionals nacionals com estrangers.

Als metges del país se’ls ha donat formació específica en biomecànica i tractament de lesions esportives, dues de les especialitats de la companyia espanyola, que a la clínica andorrana disposa de sales de biomecànica amb cintes per fer estudis de running. A més, disposa d’un sistema