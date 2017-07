Detingut l'exguarda que va matar l'os de Naturlandia

Se l'acusa d'un delicte contra el medi ambient i ja ha passat a disposició judicial

El futur de Naturlandia El parc dels animals és el que més queixes acumula. Xavier Pujol

Actualitzada 24/07/2017 a les 19:30

La policia ha detingut aquest matí l'exguarda del parc d'animals de Naturlandia que va matar l'os 'Torb'. Segons ha pogut confirmar el Diari se l'acusa d'un delcite contra el medi ambient ja que després de la investigació policial no s'ha vist justificat el fet de matar l'os. Es considera que qui era el sotsdirector de la instal·lació s'hauria precipitat a l'hora de disparar. L'home s'ha negat a declarar davant la policia i avui mateix ha passat a disposició judicial.



Cal recordar que els fets es van produir el passat 14 de juny quan un os es va escapar del tancat i des de Naturlandia es va explicar que davant el perill que hi havia pels treballadors es va disparar i matar a l'animal. Amb tot, l'endemà mateix el Diari va publicar que en realitat el cap del parc havia trucat a dos guardes que van pujar en cotxe i que es van trobar a 'Torb' en baixar del cotxe. L'arma que es va utilitzar era propietat del treballador i no del parc.



El 19 de juny la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, presenta un informe dels tècnics de Govern que avala la versió del parc, dient que l'os s'hauria escaptat en haver desgastat el formigó situat sota el pal elèctric. Amb tot, el 2 de juliol el Diari fa públic que els informes de les enginyeres i les opinions dels experts coincideixen que la versió explicada és virtualment impossible. Es diu que l'os va fugir perquè algú es va deixar la porta oberta. Finalment, el 7 de juliol Camprabassa fa públci l'acomiadament del director i el sostdirector del parc d'animals en constatar que van donar versions falses sobre els fets. Quedava pendent conèixer l'informe policial sobre si hi havia indicis penals.