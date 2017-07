Andorra Telecom ofereix vuit números de telèfon per ajudar les entitats socials a recaptar fons

La companyia seleccionaran els projectes que es desenvolupin al país tenint en compte la seva rellevància i impacte, viabilitat, eficiència i eficàcia.

Actualitzada 24/07/2017 a les 12:37

Les entitats socials sense ànim de lucre que focalitzen la seva activitat dins del país i que duen a terme accions per crear una societat més igualitària, més justa i més solidària, tenen a partir d'ara una nova eina que els pot ajudar a recaptar fons per a les seves causes. Andorra Telecom ha posat a disposició el rang de números d'entre el 601 i el 609 -excepte el 606 que ja està adjudicat des de fa anys a Unicef- que adjudicarà a vuit entitats per ajudar-les a recaptar fons a través de l'enviament de missatges SMS. L'import dels missatges, a 1 euro cadascun, es destinarà íntegrament a l'entitat beneficiària.



Les entitats interessades -que han d'estar registrades al Govern- han de fer la sol·licitud abans del 29 de setembre, i Andorra Telecom avaluarà les propostes seguint els criteris de rellevància i impacte, viabilitat, eficiència i eficàcia. De fet, la responsable d'RSC de l'operadora, Inés Martí, ha explicat que valoraran especialment la difusió que es faci del projecte per aconseguir la màxima recaptació. En el cas d'Unicef, l'entitat ha arribat a recaptar 1.700 euros anuals mitjançant aquest sistema.



Els números de telèfon del projecte, que s'ha anomenat SMS Social, s'adjudicaran durant un període d'un any a partir del 2 de novembre i, transcorregut aquest temps, si hi ha noves peticions, es tornaran a estudiar les propostes. Des d'Andorra Telecom es calcula que hi ha entre 15 i 20 entitats que es podrien beneficiar d'aquesta eina, i volen incidir especialment en les organitzacions petites, que tenen certes dificultats a l'hora de finançar els seus projectes. De fet, la possibilitat de poder utilitzar un número de telèfon per canalitzar donatius és una demanda que les mateixes entitats ja van fer en el seu dia.