Sancionen una directora de Montferrer per tenir una estudiant de l'UdA en pràctiques

El departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha sancionat la directora de l’escola Rosa Campà de Montferrer, Maria Rodríguez, amb una falta lleu per tenir una estudiant de la Universitat d’Andorra de pràctiques “sense tenir competència per poder signar un conveni d’aquest tipus”, segons va explicar l’advocat de l’afectada, Pau Simarro. Ensenyament ha imposat una altra falta lleu a Rodríguez per no haver convocat eleccions al consell escolar durant el curs passat.

Per tot plegat, el departament li ha obert un expedient disciplinari. Amb tot, no ha apartat Rodríguez de la direcció del centre, de manera que podrà continuar ocupant