Els habitatges de l’àrea d’Atenció a la Infància allotgen nou adolescents, dos dels quals majors d’edat que s’emancipen aquest any

Els pisos socials de l’àrea d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior estan al límit de la seva capacitat. Un total de nou joves viuen actualment als habitatges que depenen del departament d’Afers Socials i que acullen nois que no poden viure amb les seves famílies, ja sigui perquè n’han perdut la custòdia o per abandonament familiar. La cap d’àrea d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència, Aurembiaix Semis, assegura, però, que s’elaboren plans per anticipar-se a les necessitats dels joves que requereixen –o poden requerir– viure en aquests pisos, de manera que s’adapten