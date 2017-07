Lao ofereix el complex de Santa Coloma com a espai multifuncional

L’empresari del Principadel afirma que està disposat a treballar amb el Govern per arribar a un acord de col·laboració

L’opció d’apostar per utilitzar el macrocomplex del Principadel Andorra com a recinte multifuncional pren forma. El promotor de l’equipament en obres que hi ha als terrenys de l’antic club de tenis s’ofereix al Govern perquè renunciï a construir un espai per acollir esdeveniments multitudinaris i utilitzi l’equipament de Santa Coloma. L’empresari d’origen tahitià resident al Principat, Miguel Lao, va afirmar en declaracions al Diari que està “clarament disposat a treballar amb el Govern” per arribar a un acord de col·laboració. A un “win-win partnership”, va dir, és a dir, a una associació on ambdues parts hi surtin guanyant.

I va assegurar,