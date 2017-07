Els exsíndics i exconsellers ja estan constituïts com a grup

El Gesco ja té regulats els drets i deures dels socis i el seu funcionament

El Grup d’exsíndics i exconsellers generals (Gesco) ja està constituït com a entitat institucional. El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) ha publicat aquesta setmana els estatuts del grup, que fa 14 anys que existeix com a associació. Després que el maig passat el Consell General aprovés la llei que transformava l’associació en grup, els ex-responsables polítics podran fer informes si el parlament els ho demana –tot i que no seran vinculants.

Els estatuts regulen els drets i deures dels socis –persones que hagin ocupat el càrrec de síndic, subsíndic o conseller general en el passat– i el funcionament de l’entitat