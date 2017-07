La calamarsada va ser intensa a Canillo i va malmetre molt camps de la part baixa del poble

L’afectació sobre la collita de tabac s’hauria concentrat a Canillo però també a Encamp i Ordino, tal com van posar de manifest des de l’Associació de Pagesos ahir al matí, poc després de l’episodi de calamarsa. Encara no disposaven d’informació exacta i no serà fins d’aquí a un parell de setmanes que no la podran xifrar, un cop facin la recollida de declaracions. Miquel Font, agricultor de Canillo i membre de la junta directiva de l’Associació, sí que va constatar que la pedra havia afectat notablement camps de zones concretes de la parròquia perquè l’episodi meteorològic “no ha afectat tota